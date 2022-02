Nasceu Mateo, o filho do futebolista do Wolverhampton Rúben Neves

Já nasceu o filho do futebolista Rúben Neves. Mateo chegou ao mundo de madrugada e o jogador do Wolverhampton terá assistido ao parto através do telemóvel.

Chegou mais um bebé de uma figura pública. Depois da atriz Márcia Leal ter dado à luz, esta madrugada foi a vez do jogador do Wolverhampton Rúben Neves receber o filho, Mateo.

O craque, que é “internacional” português, terá assistido ao parto da mulher através do telemóvel, como é possível pressupor pelas redes sociais.

“Sentimento inexplicável, desta vez de uma forma diferente devido a tudo o que estamos a passar, mas igualmente especial e inesquecível”, começou por destacar o médio no perfil de Instagram.

“O nosso Mateo está cá fora e que vontade tenho de vos abraçar. A ti meu amor, mais uma vez, obrigado. Obrigado por seres essa mulher fantástica, obrigado por aceitares partilhar isto comigo, obrigado por fazeres com que os nossos sonhos se realizem. Que orgulho tenho em ti…”

“Passa rápido tempo, mal posso esperar para estar com os quatro amores da minha vida”, concluiu Rúben Neves.