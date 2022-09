Neta de Eunice Muñoz lembra atriz: “Há cinco meses a pensar como vou viver sem ti”

Lídia Muñoz lembrou, esta quinta-feira, 15 de setembro, a avó Eunice Muñoz, que morreu há cinco meses, com 93 anos, no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide.

A atriz confessou, no perfil de Instagram, que, nos últimos cincos meses, tem sido difícil viver sem a mediática intérprete. Para ilustrar o desabafo, a artista publicou um vídeo de Eunice Muñoz com o bisneto, Amadeo, de dez meses.

“Há cinco meses a pensar como vou viver sem ti, avó!” confessou.

Dalila Carmo, Anna Eremin, Rosa Bela, Jessica Athayde, Sofia Nicholson e Diogo Infante foram algumas das caras conhecidas que reagiram à publicação com emojis em forma de coração.

Lembre-se que Lídia Muñoz participou na última peça de teatro da avó Eunice Muñoz, de forma a assinalar os 80 anos de carreira da atriz. As duas subiram ao palco com “A Margem do Tempo”.