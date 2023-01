Noémia Costa volta ao Brasil após passagem de ano em Portugal

A atriz, de 58 anos, fez as malas e regressou ao território brasileiro, onde está a gravar a novela “Travessia”, que está a ser emitida pela Globo.

Depois de ter desfrutado da passagem de ano e Natal com a família, a artista despediu-se de novo dos mais próximos e apanhou o avião para o Brasil, onde tem estado a trabalhar com a Globo.

No InstaStories, ferramenta do Instagram, Noémia Costa deixou uma breve mensagem: “Até já, meus amores”, pode ler-se numa imagem publicada em que a atriz surge no aeroporto.

A filha da intérprete, Joana França, também se despediu da progenitora: “O que é bom passa rápido. Até já, mamã”.