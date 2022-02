Nucha sente-se doente e acaba por ser levada para o hospital

Nucha está a passar uma fase mais complicada. A cantora, de 55 anos, recorreu às redes sociais para confessar aos fãs que precisou de ir para o hospital.

Foi através de um direto, na página de Facebook, em que também dá a conhecer as suas peças de bijuteria, que a artista explicou a situação. No entanto, a intérprete garantiu que não era covid-19.

“Nesta semana, não passei muito bem. Passei uma noite e uma manhã num hospital, onde fiz exames a tudo e mais alguma coisa. (…) Após muitos exames que fiz, a boa notícia é que não tenho nada de grave. Está tudo normal. Mas chegou-se à conclusão de que tenho algo que acho que meio mundo tem. Chamam-lhe muitos nomes. Chamam-lhe stress, excesso de trabalho… Mas há palavras que têm de se dizer: ‘estou com um princípio de esgotamento’”, começou por contar a voz de “Há Sempre Alguém”.

De seguida, a artista esclareceu a que se deve a sua condição: “Tento criar, fazer as encomendas e, depois, também fico com muito material. Com tudo isto, entro completamente num stress tal que não consigo descansar. E isto não vem de agora, vem de há muito tempo. Estas doenças são silenciosas”, acrescentou.

A cantora referiu que tem sentido “falta de forças e motivação, muitas tonturas e um cansaço extremo”. “Nunca descurem estes sintomas, porque as depressões são silenciosas. Muito silenciosas. E, depois, só se revelam quando passam para o físico. E foi assim que eu descobri. Fisicamente, dou três passos e parece que andei quilómetros. As tonturas são o que dão cabo de mim. Até a visão!” alertou.

Apesar de a intérprete estar a ser acompanhada confessou que optou por “não fazer tratamentos químicos”. “Tomei um [comprimido], que me deram no hospital, e senti-me ainda pior. Então, optei pela acupuntura”, desabafou.

“Tenho de descansar – foi o que me foi dito -, mas não tenho de parar. Parar também é pior. Não é benéfico, principalmente porque estou em casa e a trabalhar em casa. Não devo parar de maneira alguma”, concluiu.

Na sua conta de Instagram, Nucha agradeceu pelas mensagens de afeto e preocupação que tem recebido e apaziguou os seus seguidores. “Olá meus amores! Quero em primeiro lugar agradecer muito todas as vossas mensagens de apoio e carinho que tenho recebido! Não li todas e peço desculpa por isso, mas não consigo estar muito tempo com o telemóvel”, começou por escrever.

“Sinto que estou um pouco melhor, pois tenho tentado descansar não parando a minha vida! Tudo devagar devagarinho! Se tudo correr bem como penso que vai correr, sexta-feira já apareço com outro sorriso! Vou aparecer nem que seja para vos dar uma palavrinha e também fazer o nosso sorteio semanal! Quero dizer-vos também que cada manifestação de amor que recebo diariamente é meio caminho andado para recuperar as minhas forças! É tão bom…Estou muito grata! Beijinhos nos vossos corações e muita saúde!” rematou.