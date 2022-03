Nuno Homem de Sá: “É a primeira vez que me sinto duplamente apaixonado”

Nuno Homem de Sá tem nova namorada, que conheceu pelo Instagram. Em junho volta a gravar uma novela para a TVI e, para já, está a comentar mais um “Big Brother Famosos”.

Não conseguiu levar até ao fim a sua participação no “Big Brother Famosos”, ganho por Kasha, mas, cá fora, Nuno Homem de Sá triunfou no amor: o ator e uma fã estão a namorar depois de se terem conhecido no perfil de Instagram, mal o intérprete abandonou a “casa mais vigiada do país”.

“Tenho amado profundamente. Como é que ela chama? Não digo, apenas que é do distrito de Lisboa (risos). É a primeira vez que me estou a sentir duplamente apaixonado. É como se fosse a dobrar”, começa por afirmar Nuno Homem de Sá à N-TV, à margem do recente aniversário da TVI, no Salão Preto e Prata do Casino Estoril. Para já, o casal está bem assim. “Viver juntos? Não me vou meter num disparate desses tão cedo. Já meti os pés pelas mãos, caí, tropecei, estive um ano sossegadinho, sem estar num relacionamento, para ponderar”, justifica.

A história de amor com a fã começou nas redes sociais e ambos não se conheciam. Nuno Homem de Sá recorda como tudo começou. “Recebi milhares de mensagens no Instagram e decidi que o mínimo que podia fazer era responder individualmente a cada uma. Era a minha retribuição, porque as pessoas foram muito queridas”, refere. Foi então que se deu o “clique”. “Houve uma mensagem que me saltou à vista e que dizia algo do género: ‘O mundo precisa de mais Nunos’. Agradeci as palavras simpáticas e ela perguntou quando nos voltaríamos a ver. Respondi que podia ser um café ou esperar pela próxima novela da TVI. E a partir daí… pumba! Já estivemos um com o outro, não fazemos outra coisa”, brinca.

Quanto a projetos, Nuno Homem de Sá não se queixa de falta de trabalho, depois da participação especial na novela “Festa é Festa” e de ter entrado, de seguida, em “Jogo Duplo”, “Na Corda Bamba” e em “Amar Demais”. “Tenho uma novela da TVI alinhada, que passou para junho depois de umas trocas e baldrocas e até lá estarei a comentar o ‘Big Brother’”.

“Acho engraçado comentar a vida das pessoas dentro de um jogo, agora, fazê-lo só porque sim, não tenho paciência. Sou um comentador cáustico, um bocadinho mordaz, sou uma versão masculina da Pipoca Mais Doce”.

Quanto à relação com outra comentadora, Cinha Jardim, com quem teve problemas no passado, o ator garante que fizeram as pazes. “Somos os maiores amigos, o que lá vai lá vai e ela apoiou-me e eu retribuo com a minha simpatia e amizade”, esclarece Nuno Homem de Sá.

Cá fora, o intérprete refere que ainda não encontrou Bruno de Carvalho, DJ e ex-presidente do Sporting, com quem teve violentas discussões dentro do “reality show” da TVI e os dois terão mesmo chegado a vias de facto, imagens que a estação de Queluz de Baixo não mostrou aos telespetadores.

“Não falámos, o jogo acabou, continuei a jogar cá fora, de bancada, está feito. Cá fora não me interessa para nada. Mas tivemos os dois uma primeira semana maravilhosa, foi a semana do charme, foi muito bem montada, muito bonita, mas depois caiu e cada pessoa começou a ocupar o seu lugar”.