Nuno Homem de Sá: “O Bruno de Carvalho passou-se e queria bater-me”

Nuno Homem de Sá foi o concorrente expulso pelos portugueses, com 61% dos votos, do “Big Brother Famosos”, e, em conversa com os jornalistas, fez algumas revelações sobre a sua passagem pelo programa.

O ator começou por abordar a tensão com o ex-presidente leonino, tal como conta o site Notícias ao Minuto: “O Bruno de Carvalho passou-se e queria bater-me. Não posso revelar as razões, mas senti-me ofendido. […] Senti que estava a tentar ser vítima de um bullying velado. Fomos ao confessionário, o Bruno começou a interromper-me e basicamente ameaçou-me, até pediu ao Big se podíamos ir lá para fora resolver a situação. Chegou a pôr-me as mãos e e deu-me um ligeiro empurrão, mas não me senti agredido”.

Apesar de não revelar o motivo das quezílias e de o DJ afirmar querer levar o caso a instâncias judiciais o intérprete garante que “isto não vai dar em nada”, pois “ele sabe muito bem que não tem razão”.

Em relação ao facto de as imagens não terem sido reveladas o artista afirmou: “Se essas imagens não vieram à baila, foi porque alguém não quis que elas viessem, mas talvez ainda venham. […] Não vou discutir as decisões da produção de forma alguma”.

No entanto, Nuno Homem de Sá não se mostrou preocupado com a situação.

O ator apelidou a estratégia de Bruno de Carvalho como “jogo manhoso” e disse: “Foi pena não ter ficado esta semana porque o Bruno era, definitivamente, quem queria pôr de lá para fora”. O intérprete não acredita na vitória do empresário.