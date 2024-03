Nuno Markl elogia filme com Daniela Melchior: “Pede uma sessão de sala cheia com aplausos”

“Road House”, filme estrelado pela portuguesa Daniela Melchior, estreou no Prime Video há duas semanas. Nuno Markl elogiou a trama nas redes sociais.

Dirigido por Doug Liman, o filme “Roud House” estreou no passado dia 8 de março. O elenco conta com a portuguesa Daniela Melchior e, nas redes sociais, Nuno Markl elogiou a produção.

“Saudemos a Daniela Melchior com o cartaz dela de ‘Road House’. Vi ontem e diverti-me à grande”, confessou.

“Doug Liman sabe o que tem em mãos: não é propriamente Shakespeare, mas tal como o original de 89 é uma eufórica celebração de muitos série B de porrada e Liman sabe orquestrar a coisa com tremendo gozo e uma lógica quase de desenho animado (embora, ao contrário do que se passa nos cartoons da Warner, que parecem parte da inspiração, aqui as personagens de facto sangram e ficam com nódoas negras, embora sobrevivam a quase tudo)”, notou.

“Adorei o Dalton de Gyllenhaal ser ainda mais sarcástico que o de Patrick Swayze e quase fazer comentários meta sobre a vilania dos seus adversários, e o lutador de MMA Conor McGregor ser quase uma encarnação humana do Demónio da Tasmânia da Warner. Está na Prime Video, mas percebo a frustração de Doug Liman em não ver isto estrear nos cinemas. ‘Road House’ tem aquele lado festivo ‘old school’ que pede uma sessão de sala cheia com aplausos e gritaria”, rematou.