Nuno Markl publica nova imagem da namorada: “Estilosa!”

Nuno Markl partilhou uma nova imagem da namorada. O radialista mostra-se cada vez mais orgulhoso do trabalho da ilustradora.

Depois de vários meses a esconder a nova companheira, Teresa, Nuno Markl decidiu passar a mostrar mais a cara-metade e, agora, são várias as fotos da ilustradora no perfil de Instagram do animador das manhãs da Rádio Comercial.

“Como se vê por esta foto onde estou a posar junto da super-estilosa @whatteresadrew, os esforços que estou a desenvolver na elíptica já se notam”, escreveu Nuno Markl no perfil de Instagram. Os seguidores elogiaram, de imediato, o “estilo” de Teresa.