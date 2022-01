Nuno Santos sobre morte de Pedro Lima: “Esta perda é especialmente dolorosa”

O diretor de Programas da TVI, Nuno Santos, lamentou a morte do ator Pedro Lima durante a entrevista que deu ao “Jornal da Uma”.

“Uma noticia chocante que nos apanhou de forma inesperada”. Foi desta forma que Nuno Santos começou a sua intervenção sobre a notícia que chocou o mundo da Televisão em Portugal.

“O Pedro era um excecional colega de trabalho. Ele trabalhava com a TVI há mais de vinte anos e na empresa há pessoas que o acompanham, certamente, mais do que eu. Todos reconhecem que, além de um ator versátil, era sobretudo um excecional companheiro”; prosseguiu.

O diretor da estação privada adiantou que o intérprete tinha regressado há três semanas ao trabalho, com as gravações da novela “Amar Demais”. “Ainda ontem à tarde ele esteve a gravar a nossa nova novela e com a disponibilidade de sempre”, acrescentou.

“Há pouco numa conversa com a Fernanda Serrano ela contava-me que nos últimos dias eles os dois falaram de projetos para o futuro. Nós ouvirmos tudo isto, pensamos no que aconteceu, o nosso choque que já é grande, torna-se ainda maior”, referiu.

No final, Nuno Santos deixou uma mensagem à família de Pedro Lima. “Quero deixar aqui uma palavra à mulher do Pedro, Anna, e para os seus cinco filhos que aqui estaremos para o que for necessário, nada o substituirá e como já tive ocasião de dizer esta manhã todas as mortes são uma perda, mas esta é especialmente dolorosa”.

