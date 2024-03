Núria Madruga respira de alívio depois do filho ser operado

O filho de Núria Madruga foi operado e a atriz partilhou o momento vivido com os fãs nas redes sociais. O menor foi operado ao apêndice.

“Sebastião 1 – Apêndice 0”. É desta forma que Núria Madruga começa a sua mais recente publicação nas redes sociais, depois de o filho ter sido operado.

“Coração de mãe não sossega nunca. Mas há uma coisa que me conforta sempre, a força que os meus filhos têm nestes momentos”, acrescentou a atriz.

“Desde que fui mãe, percebi que estes miúdos tinham muito para me ensinar. A garra com que ultrapassam algumas provações, sem nunca se queixarem e sempre com um sorriso.

Os meus filhos são todos diferentes, cada um à sua maneira, mas que se complementam de uma forma muito especial”.

“Costumo dizer que o Sebastião é ‘coração?, super preocupado com todos à sua volta, com uma sensibilidade emocional incrível. Nasceu com 780 gramas, mas com força de um gigante. A sua missão começou assim que nasceu, a situação era complicada mas ele provou que conseguia”, elogiou.

“Meu Amor, tens sido uma força da natureza, é um orgulho ser tua mãe. Que a vida seja tão bonita para ti, como esse teu sorriso que deixa sempre as pessoas à tua volta mais felizes. Agora, juízo na recuperação. Amo-te”, rematou Núria Madruga.

A atriz é ainda mãe de Salvador, Lourenço e Vicente.