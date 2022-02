Oceana Basílio publica foto com a mãe e… são “iguais”

A atriz, que esperava gravar a quarta temporada de “Golpe de Sorte” para a SIC, tem estado em casa devido à pandemia. E “mata” saudades da família através de fotografias.

Nascida no Algarve, Oceana Basílio começou a sua carreira de atriz em Lisboa e o seu mais recente desempenho foi na série da SIC “Golpe de Sorte”. Pronta para gravar mais uma temporada, a quarta, a namorada do ator José Fidalgo viu as gravações serem repentinamente interrompidas, por causa da “Covid-19”.

Em casa, Oceana Basílio “mata” saudades dos mais próximos através de fotografias antigas e foi assim que aconteceu com a mãe, Gina, que está a 300 quilómetros de distância, no Sul do País.

https://www.instagram.com/p/B-pN8iwF63J/

Mas o que mais chamou a atenção dos internautas foram as semelhanças físicas entre ambas: “São iguais”, referiu um; “tal mãe, tal filha”, notou uma seguidora ou “quem é quem?”, questionou outro.

“Saudades, mãe!”, declarou-se Oceana Basílio no perfil de Instagram, para ter resposta imediata da progenitora. “Mesmo muitas, love you”, respondeu Gina Basílio.