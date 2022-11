Os detalhes sobre a morte do ator Jason David Frank, o “Power Ranger” verde

Jason David Frank morreu no passado sábado, 12 de novembro, aos 49 anos. O ator perdeu a vida num hotel no Texas, nos Estados Unidos.

O “Power Ranger” verde terá cometido suicídio, segundo o site “TMZ”. O ator estava a passar o fim de semana numa unidade hoteleira com a mulher, Tammie, contudo, o casal encontrava-se a dormir em quartos separados.

O mesmo site avançou que o ator e a companheira, que estão em processo de divórcio, discutiram várias vezes ao longo do fim de semana, tendo os funcionários intervindo em dois momentos.

Depois das discussões, a mulher do artista chamou as autoridades ao hotel porque estava preocupada com a sua segurança, segundo o site. A polícia acabou por não conseguir encontrar Jason David Frank.

A gerência do hotel abriu as portas do quarto do ator para a polícia entrar e as autoridades acabaram por encontrar o corpo do intérprete na casa de banho.