Os “looks” de Georgina Rodríguez na Arábia Saudita

Georgina Rodríguez deu que falar nas redes sociais com dois “looks” com que já apareceu em público na Arábia Saudita.

A namorada de Cristiano Ronaldo está a residir em Riade, com o atleta e os filhos Cristianinho, Alana, Bella e os gémeos, Eva e Mateo. A espanhola foi convidada a marcar presença na gala Joy Awards, este sábado, 21 de janeiro.

Na passadeira vermelho dos prémios, a companheira do avançado português surgiu com um lenço por cima da cabeça e um vestido comprido azul.

No dia seguinte, domingo, 22 de janeiro, data em que Cristiano Ronaldo se estreou com a noval equipa, o Al Nassr, na liga saudita, Georgina Rodríguez apareceu no estádio com tranças.

A espanhola mostrou-se a ir para o estádio do encontro acompanhada por Cristianinho e um grupo de amigos numa viatura. Quando chegaram ao local da partida, Georgina Rodríguez partilhou uma fotografia com o filho mais velho do craque.