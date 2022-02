Pai de Adele morreu aos 57 anos vítima de cancro nos intestinos

Mark Evans, pai da cantora Adele, morreu ao 57 anos, vítima de cancro nos intestinos. A notícia foi avançada pelo jornal britânico “The Sun”.

O progenitor da intérprete estava a lutar contra uma doença que lhe foi diagnosticada em 2013. Segundo a imprensa, Mark Evans trabalhou como canalizador e motorista de entregas no País de Gales, mantendo-se afastado de Adele.

Os dois não tinham qualquer relação, tal como contam os meios de comunicação daquele país. Adele cresceu com a mãe Penny Adkins desde que tinha três anos.

A certa altura, Mark Evans terá tentado contactar Adele mas a artista recusou. De acordo com a Imprensa, os dois nunca mantiveram uma relação devido aos problemas do progenitor da cantora com o álcool.