Pamela Anderson casa-se pela quinta vez

Depois de quatro divórcios, Pamela Anderson casou-se com Jon Peters, esta segunda-feira, numa cerimónia secreta.

A atriz, que ficou conhecida por integrar o elenco da série de “Marés Vivas”, trocou alianças com o produtor norte-americano em Malibu, nos Estados Unidos, mais de 30 anos depois do primeiro encontro entre ambos, numa festa na mansão da Playboy.

Este é o quinto casamento de Pamela Anderson, de 52 anos. A intérprete foi casada com Tommy Lee, com quem teve dois filhos, Kid Roc e duas vezes com o empresário Rick Salomon.

Por sua vez, Jon Peters, de 74, esteve casado com a também atriz Lesley Ann Warren, Barbara Streisand e Christine Forsyth-Peters, que esteve presente na cerimónia secreta em Malibu.