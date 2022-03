Paulo de Carvalho sobre indústria musical: “Não vou à procura das pessoas certas para bajular”

Paulo de Carvalho é o convidado do próximo programa “Conta-me”, da TVI, que será transmitido, este sábado, 11 de dezembro.

De forma a criar alguma curiosidade nos telespetadores a estação de Queluz de Baixo revelou um pequeno “teaser” da entrevista que o cantor, de 74 anos, deu a Maria Cerqueira Gomes.

Durante o vídeo, partilhado no perfil de Instagram do canal, é possível ouvir a voz de “E Depois do Adeus” confessar que continua a trabalhar, mas que não é reconhecido.

“Dificilmente são divulgadas as músicas que eu vou fazendo. Eu nunca parei”, contou.

De seguida, o intérprete revelou a forma como se relaciona com as pessoas da indústria da música. “Não vou à procura das pessoas certas para bajular. Ou conheço ou não conheço. E depois ou gostam ou não gostam”, rematou.