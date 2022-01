Pedro Abrunhosa apela ao fim da violência e lembra jovem que morreu no Porto

Pedro Abrunhosa recorreu às redes sociais esta terça-feira, 12 de outubro, para lembrar o jovem que morreu no Porto devido a agressões.

O cantor, de 60 anos, aproveitou ainda para apelar ao fim da violência. O artista partilhou a imagens de Paulo Correia, de 23 anos, que morreu por não resistir aos ferimentos causados após ter sido espancado à porta de uma discoteca na cidade Invicta.

“Paulo. 23 Anos. Agente de Músicos. Fazedor de Sonhos. Ajudador de Sonhadores. Assassinado a soco pela ‘valentia’ de uma escumalha em grupo à porta de uma discoteca no Porto”, começou por escrever.

“Sete ‘corajosos’ filhos da p*** bêbedos agrediram-no até se esvair em hemorragias internas. O Paulo tinha uma história que iria contar no resto da Vida que lhe foi tirada cobardemente. Nunca saberemos o fim dessa história. Sabemos apenas a dor que deixa: Pais, Amigos, Família, Sonhadores, Músicos. Todos estamos de luto hoje. O Paulo tinha objectivos e projectos, coisa alheia a assassinos e pessoas sem carácter.”, acrescentou.

O intérprete abordou ainda a detenção e libertação do grupo que agrediu o jovem.

“Foi pontapeado por turistas de países do primeiro mundo. O que prova que o Mal é transversal à humanidade. Não tem cor nem cheiro nem raça nem religião e, sobretudo, o Mal não tem Sonhos. Paulo morreu ingloriamente às mãos dos inúteis deste planeta. Há um que continua preso. Segundo a Polícia, terá sido este a desferir o soco da Morte. Os outros seis foram libertados não sem antes fazerem vídeos trocistas no carro da Polícia que os levava. Que o culpado seja julgado, condenado de acordo com a lei nacional e que cumpra a pena em Portugal. Haja Paz nas ruas. Justiça nos tribunais. Bondade no coração dos fracos. De todos”, rematou.

As reações à publicação de Pedro Abrunhosa não se fizeram esperar e os internautas também pediram justiça.

“O sentido de impunidade vai se alastrando ao mundo, à Humanidade, e mais grave, é ler/ouvir uma notícia destas e pensar na banalidade com que se tira uma vida, tão gratuitamente! Queremos acreditar que se faça Justiça!” ou “Selvagens! Enquanto a nossa justiça não tiver mão pesada estas situações não vão ter fim!”, são alguns dos comentários deixados pelos seguidores.