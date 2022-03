Pedro Abrunhosa: “Há um confronto perante a morte que tento exorcizar na música”

De luto depois de perder a mãe, o pai e o irmão, Pedro Abrunhosa assumiu que existe uma tentativa de “confronto perante a morte” que tenta “exorcizar na música”.

O cantor, de 61 anos, aceitou o convite da TVI e sentou-se para conversar com Manuel Luís Goucha. A entrevista do artista será emitida no próximo sábado, 5 de março, à tarde, no programa “Conta-Me”.

No vídeo promocional, o intérprete falou sobre a forma como lida com o luto. “Perdi lamentavelmente o meu pai, a minha mãe no ano anterior, o meu irmão já tinha partido”, começou por lembrar.

“Há um confronto perante a morte que tento exorcizar na música”, afirmou.