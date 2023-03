Pedro Abrunhosa rendido ao cante alentejano: “Aprendi o meu lugar enquanto músico”

Pedro Abrunhosa tem contado com o cante alentejano nos seus concertos e lembra agora a importância desta tradição musical.

Rendido ao cante alentejano. Pedro Abrunhosa agradeceu aos cantores que o acompanham nas suas mais recentes atuações.

“Fui a Serpa ensaiar com os companheiros do Grupo Etnográfico Camponeses de Pias. Atravessar o país para ouvir as vozes destes homens é fazê-lo para ouvir o próprio país por dentro”, começou por referir.

“Nenhuma parceria artística resulta se a soma das partes não respeitar visceralmente o que cada uma, individualmente, já é. A genuinidade destes homens, a fundura das suas vozes e das suas vidas, a herança do Cante secular, o chão Alentejano que tanto sangrou com a luta, o amor e as conquistas de quem por ele batalhou, fazem desta associação artística e humana a mais profunda na minha vida profissional”, elogiou.

“Há muita verdade no que estamos a fazer. E isso ouve-se, sente-se na comoção das vozes quando todo o chão vibra connosco. Com estes homens tenho aprendido o meu lugar enquanto músico. Obrigado também a todos os que tem acorrido aos nossos espetáculos e que agora connosco vivenciarão um momento de poesia e simplicidade. Viva o Cante Alentejano, Património Imaterial da Humanidade!”, concluiu Pedro Abrunhosa.