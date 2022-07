Pedro Crispim sobre Ana Barbosa: “Existem pessoas que nos fazem sentir em casa”

Pedro Crispim elogiou, esta quinta-feira, 21 de julho, Ana Barbosa, admitindo sentir-se em casa quando está com a vencedora do “Big Brother 2021” (TVI).

O estilista esteve com Ana Barbosa em Lisboa e não resistiu em deixar uma mensagem, no perfil de Instagram, repleta de elogios à ex-participante do “Big Brother – Desafio Final”.

“Chegou o furacão Barbosa, agora aguentem! Existem pessoas que nos fazem sentir em casa, tu és assim”, escreveu.

Recentemente, o também comentador dos famosos mostrou-se orgulhoso por fazer parte do programa “Passadeira Vermelha”, da SIC. “Orgulho-me todos os dias de me encontrar num projeto que pretende entreter e informar”, disse.

Lembre-se que o formato é conduzido por Liliana Campos. Além de Pedro Crispim, o programa conta com os comentadores Nuno Azinheira, Sara Norte, Joana Latino, Helena Laureano, entre outros.