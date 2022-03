Pedro Granger recorda Pedro Lima e Nicolau Breyner: “Fazem-me falta”

O ator recordou os amigos e colegas de profissão e fez-lhes uma dedicatória nas redes sociais.

Pedro Granger partilhou no Instagram um vídeo com um excerto do filme no qual participou em 2009, “O Contrato”, protagonizado por Pedro Lima e realizado por Nicolau Breyner, dois amigos que homenageou.

“Meu Limão. Meu Nico. E eu, sempre a tentar não me esquecer o que de melhor vocês me deram. Fazem-me falta caraças”, pode ler-se na publicação.

Recorde-se que Pedro Lima morreu em junho na praia do Abano, no Guincho. Já Nicolau Breyner em março de 2016, na sequência de um ataque cardíaco.