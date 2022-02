Pedro Lima celebra aniversário com direto no Instagram

View this post on Instagram

49 ANOS!!! Mesmo quando ando mais triste e desanimado, celebro sempre o meu aniversário. Há anos em que há só um jantar com a família e amigos mais antigos, há anos em que são dois jantares e três almoços para ter tempo de qualidade com os amigos que fiz na natação , na preparatória Gago Coutinho, no Filipa de Lencastre, no D Pedro V, no Técnico, na Moda, na Televisão, no Teatro, no Cinema, no Surf e na Vida. Foi pela vida que fui fazendo algumas amizades menos antigas e que reúno numa tertúlia a que chamámos Insuspeitos do Costume. A minha vontade é celebrar com todas as pessoas de quem gosto e já tenho levado puxões de orelhas de amigos que se sentem excluídos por não me lembrar de convidá-los. Acontece, mea culpa, mas às vezes torna-se difícil gerir grupos que faça sentido estarem juntos e cabermos todos nos espaços de celebração. Posto isto, hoje vou fazer uma maluquice, espero não ter muitas reclamações. Depois de jantar com a família, vou pôr-me aqui em LIVE no Instagram e tentar receber os amigos que quiserem aparecer e dar-lhe uma palavra um a um como se estivesse a recebê-los na minha festa. Espero conseguir falar com todos. Vai ser a celebração com mais convidados de sempre! Ou, se calhar, não… Entretanto, vou celebrando aqui por casa com as jóias mais valiosas do meu património afectivo. LOVE YOU, AMIGOS❤️