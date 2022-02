Pedro Lima esforça-se para ser um exemplo

View this post on Instagram

Consegui estar 14 dias seguidos sem ter de sair de casa mas agora cumpre-se o ritual da nova normalidade que é ir ao supermercado e pensar as compras de forma a não ter de voltar à rua tão cedo. Moro a 5 minutos do mar mas não o contemplo há 5 semanas. A minha natureza leva-me a interpretar as recomendações de forma rigorosa. Já me desafiaram para almoçar fora, para dar um passeio junto ao mar… até há quem me tenha proposto fazer surf. Apesar de me garantirem que não havia risco de contágio, declinei sempre os convites com o argumento de que se deve sempre dar o exemplo. Os sacrifícios são para todos e o mínimo que podemos fazer para expressar gratidão e reconhecimento pelos profissionais de saúde e todos os que garantem as nossas necessidades básicas é ficar em casa. Tenho saudades de pegar no carro e ir à procura das melhores ondas? Tenho. Mas, agora, só serve para cumprir a missão Supermercado Semanal/ Quinzenal. @leaseplan #parceria #renting #carros #automovel #mitosdorenting