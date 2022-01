Pedro Scooby e a separação de Anitta: “Pensamos de maneira diferente”

Pedro Scooby falou, esta quarta-feira, sobre o “verdadeiro motivo” pelo qual o surfista e a cantora Anitta terminaram o namoro.

O profissional de surf esteve com a intérprete brasileira durante dois meses até a mediática artista ter terminado tudo por chamada. Agora, Pedro Scooby revelou o motivo da separação.

“Já faz um ano. Não estava a dar. Temos uma vida diferente, pensamos de maneira muito diferente. Separamo-nos e depois vimos que não dava”, contou o surfista na rubrica “Cala-te Boca”, da rádio MegaHits.

Lembre-se que Anitta deixou de seguir o antigo namorado no Instagram e apagou as fotos que tinha dos dois no seu perfil. No entanto, Pedro Scooby continua “muito amigo” do irmão da cantora.

“Dei o máximo que consegui e não me arrependo! […] Foi verdadeiro, o [amor] que mostrámos era verdadeiro”, disse, em setembro do ano passado, numa entrevista ao jornalista Leo Dias.

Atualmente, o surfista namora com a manequim Cintia Dicker. O casal chegou a ser capa da revista “Cristina”. “Nem sei qual a legenda para essa capa de agosto de uma das maiores revistas de Portugal”, afirmou, na altura.

Pedro Scooby é pai de Liz, Bem e Dom. Os três filhos são fruto do seu casamento com Luana Piovani. O profissional de surf e a apresentadora estiveram casados entre 2013 e 2019.