Pedro Teixeira conhece Dolores Aveiro e recebe presente: “Obrigado”

Pedro Teixeira conheceu pessoalmente Dolores Aveiro. O ator visitou a casa da mãe de Cristiano Ronaldo e recebeu um presente.

O intérprete esteve na Madeira como repórter do programa “Somos Portugal”, da TVI. Durante a emissão, em direto, do formato de domingo à tarde, o artista aproveitou para visitar a casa de Dolores Aveiro na ilha.

“Encontrei a casa da dona Dolores. Tive o prazer de a conhecer pessoalmente e ainda recebi um presente. Obrigado”, pode ler-se na publicação que o também apresentador fez no InstaStories, do Instagram.

O ator, que integra o elenco da novela “Festa é Festa”, da estação privada, recebeu uma camisola vermelha e branca do clube inglês Manchester United, no qual joga Cristiano Ronaldo.

Antes da emissão de domingo, o artista surpreendeu a namorada, Sara Matos, em direto, no concurso de talentos “Ídolos”, no sábado à noite, 28 de maio, com um ramo de flores e um cartão.

“A melhor namorada, uma supermulher sobre a qual não há palavras e uma atriz de mão cheia, que já sabia que o era. Só não fazia ideia que a Sara iria partir a loiça toda como apresentadora e foi maravilhosa. Parabéns, pequenota. Soma e segue”, escreveu o ator no cartão.

O casal tem um filho em comum, Manuel. Contudo, Pedro Teixeira é ainda pai de Maria, fruto do antigo relacionamento com Cláudia Vieira.