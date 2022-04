Pedro Teixeira partilha nova foto da filha com Sara Matos

Um mês depois de ter revelado a primeira fotografia da filha, Maria, com a namorada, Sara Matos, Pedro Teixeira mostrou mais um momento cúmplice entre ambas.

Apesar de namorar com a atriz da SIC há mais de cinco anos, o ator e apresentador da TVI só revelou, há um mês, a primeira foto da filha com a companheira no Instagram.

No entanto, esta sexta-feira, 11 de dezembro, Pedro Teixeira destacou novamente a boa relação de ambas com uma nova fotografia em que Sara Matos surge a descansar no sofá com Maria.

Maria nasceu durante a relação de Pedro Teixeira com a também atriz e apresentadora Cláudia Vieira, que terminou em 2014. Recorde-se que a profissional da SIC é ainda mãe de Caetana, de dez meses, do namoro com o empresário João Alves.