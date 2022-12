Pedro Teixeira passeia com o filho mais novo no Pavilhão do Conhecimento

Pedro Teixeira aproveitou para passear com o filho mais novo, Manuel, durante a tarde deste domingo, 18 de dezembro, no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa.

O ator, a companheira, Sara Matos, e o filho do casal estiveram a conhecer uma exposição sobre dinossauros. No perfil de Instagram, o intérprete da novela “Festa é Festa” eternizou o momento com uma fotografia.

Na imagem pode ver-se o pequeno Manuel a admirar a exposição.

“Que coisa fofinha”, “Está tão crescido”, “Está grande e lindo” foram alguns dos comentários elogiosos que surgiram na publicação do também apresentador por parte dos internautas.

Além de Manuel, Pedro Teixeira também é pai da filha mais velha, Maria, que nasceu durante a relação terminada com a atriz da SIC Cláudia Vieira.