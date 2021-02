Pedro Teixeira revela como terminam as noites com a filha

Pedro Teixeira revelou, através das redes sociais, como terminam as noites na companhia da filha, Maria.

O ator da TVI partilhou, na conta oficial de Instagram, uma fotografia ao lado da filha, de dez anos, e revelou que ler faz parte da rotina noturna.

“Agora já é ela que lê as histórias”, escreveu Pedro Teixeira na legenda da publicação, em que Maria surge a ler o seu livro na cama.

https://www.instagram.com/p/B7rX3n_AJ3M/

Maria nasceu durante a relação entre Pedro Teixeira e Claudia Vieira, terminada em 2014. No entanto, a atriz da SIC é ainda mãe de Caetana, fruto do namoro com empresário João Alves, de 33 anos.

LEIA TAMBÉM: