Pimpinha Jardim fala sobre o motivo da sua saída da TVI

Pimpinha Jardim recorreu às suas redes sociais para falar sobre o seu afastamento da TVI.

A repórter partilhou um InstaStory, ferramenta do Instagram, no qual revela que vai marcar presença, esta quinta-feira, 9 de março, no vespertino “Júlia”, na SIC, e falou sobre a sua saída do canal quatro.

Em resposta a uma notícia sobre o seu afastamento, Pimpinha Jardim fez questão de fazer um esclarecimento antes da entrevista.

“Fui convidada para ir ao programa da Júlia para falar sobre a minha vida, a minha carreira, as minhas viagens… e não sobre a minha saída da TVI”, disse.

“Saí da TVI por opção própria, fiquei com uma ótima relação com toda a gente e pretendo continuar”, rematou.