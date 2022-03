“Pipoca” abre o livro sobre a relação com Teresa Guilherme

Ana Garcia Martins, conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”, abriu o livro sobre a relação com a apresentadora Teresa Guilherme.

A influenciadora digital esteve como convidada no “É Preciso Ter Lata”, de Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni, no YouTube. Durante o jogo em que são colocadas várias perguntas com o objetivo de angariar dinheiro para ajudar alguém, a “influencer” não teve qualquer receio.

Quando questionada sobre se gostou, ou não, de trabalhar com Teresa Guilherme, Ana Garcia Martins foi perentória: “Temos menos empatia. Porque a Teresa Guilherme é um monstro televisivo, sempre disse que para mim não há ninguém a fazer reality shows como a Teresa Guilherme”.

“Acho que ela, às vezes, achava que eu era só descompensada”, disse, referindo-se às galas do “Big Brother” apresentadas por Teresa Guilherme, em que “Pipoca” participou como comentadora.

“Até ela se adaptar e até me adaptar também à personalidade da Teresa, levou ali dois ou três programas… Mas depois acho que fluiu bem”, acrescentou. “Não somos amigas, temos uma relação cordial”, rematou.