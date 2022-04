“Pipoca” admite que estava cansada de comentar o “BB”: “Precisava mesmo de desligar”

Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”, admitiu que estava cansada de comentar o “Big Brother”(TVI) e precisou mesmo de “desligar”.

A influenciadora digital não ficou como comentadora da nova edição do “Big Brother Famosos”, em que o grande vencedor foi Bernardo Sousa, nem comentou o programa nas redes sociais.

Agora, com a estreia do “Big Brother – Desafio Final”, a blogger tem comentado algumas situações no Instagram e os seguidores questionaram o porquê. “Por nenhum motivo assim em especial”, assegurou.

“Quando acabou o ‘BB Famosos’, tinha sido o meu quinto ‘Big Brother’ consecutivo. E eu senti que precisava mesmo de desligar-me um bocadinho do formato”, explicou Ana Garcia Martins, referindo-se à edição anterior em que esteve como comentadora e o cantor Kasha saiu como vencedor.

“Estava um bocadinho cansada. […] Também estava um bocadinho cansada de ver enquanto consumidora — e vocês sabem que eu papo tudo o que é ‘reality’”, disse a “influencer”.

Em simultâneo, “A Pipoca Mais Doce” esteve também a gravar o programa “Mano a Mano”, que está a ser emitido pela TVI aos sábados à noite. “E outros projetos que tive. E pronto, foi só mesmo isso”, garantiu.