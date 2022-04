“Pipoca” ameaça pôr peito de fora contra o fim do verão

Ana Garcia Martins, “A Pipoca Mais Doce”, mostrou-se desagradada com o fim do verão e o início do outono, “ameaçando” fazer um protesto em frente à Assembleia da República, em Lisboa.

A “blogger”, mais conhecida como “A Pipoca Mais Doce”, utilizou o perfil de Instagram para deixar um aviso. A “influencer”, de 40 anos, ameaçou colocar um peito de fora, em forma de protesto, com o propósito de prolongar a estação que terminou esta semana.

“21 de setembro e estou assim: com vontade de ir para a porta da Assembleia, pôr uma mama de fora (as duas é pouca vergonhice) e exigir que nos prolonguem o verão até dezembro. Alguém se junta?” questionou.

A influenciadora digital é também comentadora da nova edição do “reality show” “Big Brother” (TVI). A “Pipoca” arrasou, recentemente, os concorrentes Ana Morina e Bruno nas redes sociais.

“O meu ar complacente a olhar para os concorrentes que vão para o ‘Big Brother’ com as suas causas enlatadas e uma superioridade moral que só faz sentido na cabeça deles”, escreveu.

Além de Ana Garcia Martins, o formato da TVI tem como comentadores Andreia Filipe, Cinha Jardim, Flávio Furtado, Helena Isabel, Merche Romero, Cristiano Jesus, Susana Dias Ramos e Zé Lopes.