“Pipoca” dá tudo no Halloween: três fatos para celebrar a noite

“A Pipoca Mais Doce” ganhou às famosas no Halloween, pelo menos na quantidade: foram três fatos que fizeram da comentadora da TVI a “rainha da noite”.

Dia de Halloween exige um fato a condizer e foi isso mesmo que fizeram as nossas figuras públicas: de Rita Pereira a Sara Prata, passando por Iva Lamarão, muitas famosas deram um toque de “bruxaria” aos seus visuais, mas é complicado bater “A Pipoca Mais Doce”: é que Ana Garcia Martins usou não um, nem dois, mas três visuais.

No programa “Big Brother”, da TVI, a blogger assustou os concorrentes do “reality show” com um fato de esqueleto e continuou a gala com um vestido de abóboras. Junto à família deixou-se fotografar com um estilo de “gata” e acabou a noite numa festa no Instituto Superior de Agronomia.

“Ontem foi o Halloween dos miúdos, hoje é o dos crescidos, que também somos filhos de Deus”, escreveu no perfil de Instagram.