“A Pipoca Mais Doce” está novamente separada do marido

Ana Garcia Martins, mais conhecida por “A Pipoca Mais Doce”, voltou a separar-se do marido, o empresário de comunicação Ricardo Martins Pereira.

Quatro anos depois da primeira separação, Ana Garcia Martins e Ricardo Martins Pereira voltam a não estar comprometidos. Segundo a revista “TV Guia”, “A Pipoca Mais Doce” e o empresário de comunicação separaram-se mas, entretanto, Ricardo terá voltado a casa para tomar conta dos filhos, uma vez que a comentadora do “Big Brother – Duplo Impacto” está a recuperar de covid-19.

De acordo com a revista de televisão, “a pandemia e o excesso de trabalho” estarão na origem do fim do casamento de 11 anos.

Ana Garcia Martins e Ricardo Martins Pereira são pais de Mateus e de Benedita.