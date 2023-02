“Pipoca” reage à alegada traição de Rúben da Cruz: “Não se metam em esquemas”

Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue A Pipoca Mais Doce, reagiu à alegada traição de Rúben da Cruz a Filipa Falcão, enumerando as lições de vida que se podem retirar deste episódio.

A blogger começou por referir, em jeito de brincadeira, no perfil de Instagram, as lições que se podem tirar deste episódio, que apelidou de “Rúben da Cruz Gate”. “Se, por acaso, receberem uma mensagem do vosso amante a perguntar: ‘contaste a alguém que dormimos juntos?’, respondam uma destas coisas: ‘Quem deseja saber?’; ‘NS/NR’; ‘Deve ser engano, não durmo com ninguém faz agora dois anos. Isso queria eu’ e ‘Não tenho este número gravado. Quem fala?’”.

“Se fizeram asneira, nunca, mas nunca tirem os olhos do telemóvel por um segundo que seja. Vão ao ginásio? Levam o telemóvel (até porque, já se sabe, não perdem calorias se não publicarem fotos do treino). […] Vão dormir? Põem o telemóvel em cima de um daqueles sensores que apitam quando o bebé para de respirar, sabem? Casos dramáticos exigem medidas drásticas”, frisou, de forma irónica.

“Ponham um código muito difícil de adivinhar no telemóvel. 1234 não é um bom código, Ruben da Cruz. Arranjem bons nomes de código para os vossos amantes. Imaginem, se ele se chamar Carlos, não guardem o contacto como ‘Carlos que eu mamei da boca no Urban’. […] Ponham, sei lá, ‘Carlos do Talho’”, prosseguiu.

No final, a influenciadora digital deixou um aviso aos seguidores: “Não se metam em esquemas. Dá sempre asneira”, rematou