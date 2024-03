“Pipoca” reage a mensagem de seguidor: “Tocou-me no coração”

Ana Garcia Martins, mais conhecida como “A Pipoca Mais Doce”, recebeu um convite de um seguidor e decidiu responder com uma publicação nas redes sociais.

Um seguidor fez, através do Instagram, um convite à influenciadora digital: “Bom dia, gata. Minha mãe, desde que me divorciei, que me diz para enviar mensagem para ti, que era uma nora assim que queria. Quando quiseres jantar diz, para tirar uma foto contigo, ia ser a alegria dela”.

A “Pipoca” partilhou a mensagem com os fãs e brincou: “Normalmente ignoro só mensagens deste género (calma, recebo uma para aí a cada oito meses), mas o Nuno tocou-me no coração”.

“Porque um homem que quer a alegria da mãe, merece tudo. Tudo. Estou numa relação estável já há uns anos, mas estou capaz de dar uma oportunidade ao Nuno. Acham que é de avançar?”.