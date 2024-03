“Pipoca” recorda o pai: “Sinto falta de lhe telefonar todos os dias”

Celebra-se esta terça-feira, 19 de março, o Dia do Pai e a “Pipoca” recorreu às redes sociais para recordar alguns momentos ao lado do progenitor.

É Dia do Pai, mas muitas pessoas que o celebram já não têm os pais por perto, como é o caso de “A Pipoca Mais Doce”.

A influenciadora digital recorreu às redes sociais para recordar o pai: “Dia do Pai e eu tenho muitas saudades do meu”, começou por escrever, afirmando que não tomava “nenhuma decisão na vida, fosse ela qual fosse, sem pedir a opinião do meu pai”.

“E é disso que mais sinto falta. Porque, com 43 anos, continuo a ter muitas dúvidas sobre muitas coisas, e a precisar dos conselhos de alguém que, indiscutivelmente, queria sempre o melhor para mim”, continuou.

“Também sinto falta de lhe telefonar todos os dias, de falarmos sobre o Benfica, de ele me perguntar se estava tudo bem no trabalho (“já sabes, se precisares de alguma coisa, podes sempre contar com os pais”), de o ver a brincar com o Mateus (já estava muito doente quando a Benedita nasceu), de andarmos quilómetros na praia da Manta Rota, dos passeios de bicicleta no Verão ou, mais miúda, de ele me levar ao ‘ballet’ ou de comermos sempre um gelado quando voltávamos da natação”, acrescentou.

Para concluir, Ana Garcia Martins referiu: “Sinto falta de tudo, até dos sermões (e era com cada um…). Feliz dia para quem, como eu, também sente falta”.