“Pipoca” rendida a Dublin: “Primeiro estranha-se e depois entranha-se”

Tempo de balanço: depois de ter assistido, em Dublin, ao concerto de Bruce Springsteen, acompanhada pelo namorado e por um grupo de amigos, Ana Garcia Martins falou sobre a cidade nas redes sociais.

“Não conhecia Dublin e não sei se teria conhecido tão cedo se, há um ano, um amigo fanático por Bruce Springsteen não nos tivesse desafiado a ir ver um concerto dele fora de Portugal”, começou por escrever a “Pipoca” nas redes sociais.

“De entre as várias hipóteses, ganhou Dublin. Custou um bocadinho largar os 30 graus de Lisboa e aterrar numa cidade fria, cinzenta e chuvosa, mas é aquela coisa do primeiro estranha-se e depois entranha-se”.

“No primeiro dia, posso ou não ter questionado onde é que estava com a cabeça quando decidi alinhar no programa, mas admito que eram o frio, o sono e o cansaço a falarem por mim (tinha dormido duas horas e dou-me mal com sítios chuvosos). A verdade é que acabei por gostar da cidade”, acrescentou a influenciadora digital.

“Não está no meu top 10, também calma, mas quando abria o sol, aquilo era logo outra coisa. E depois é a companhia. Com este grupo de amigos, alguns deles há 20 anos, a pessoa diverte-se até num autocarro para o Feijó. O que eu me rio com esta gente, não tem explicação possível. De tal forma que já estamos a pensar na próxima. Roma? Paris? Moscavide? Sabe Deus. Fica mini-vídeo de Dublin”, concluiu Ana Garcia Martins.