“Pipoca” revela como lida com a rejeição: “Só se cura com o tempo”

Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”, respondeu a uma série de perguntas de fãs no perfil de Instagram. Um dos temas em destaque foi a rejeição.

Depois de ter estado algumas semanas afastada da televisão e das redes sociais, a “Pipoca” está de volta e já começou a interagir com os seguidores.

Ana Garcia Martins respondeu a várias perguntas no perfil de Instagram, uma delas sobre o tema rejeição – recorde-se que a comunicadora separou-se, há pouco tempo, do empresário de comunicação Ricardo Martins Pereira.

“Acho que as rejeições são como as gripes”, começou por comparar a influenciadora digital. “Por mais que a gente invente, só se curam mesmo com o tempo. O resto são só coisas que vamos fazendo para ir tentando esquecer”, concluiu Ana Garcia Martins.

Quanto à pergunta se mudaria alguma coisa para ter alguém de volta, a “Pipoca” garante que não conseguiria mudar. “Acho que as relações são uma constante adaptação ao outro. Não necessariamente mudanças, mas cedências que tornam a convivência mais fácil”, começou por responder.

“Não sei se conseguiria mudar radicalmente tudo aquilo que sou, porque acho que passaria a ser outra pessoa”, rematou.