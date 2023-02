Piqué e Clara Chía expulsos de restaurante por dono que é fã de… Shakira

Gerard Piqué e a namorada, Clara Chía, parecem não ter descanso. Segundo a imprensa internacional o casal foi expulso de um restaurante.

De acordo com a comunicação social espanhola, o dono do restaurante em questão é fã de Shakira e terá pedido ao casal que se retirasse do estabelecimento.

O vídeo da alegada expulsão do ex-jogador e da companheira anda a circular na Internet em plataformas como o Tik Tok.

Recorde-se que Shakira e Piqué anunciaram a sua separação no ano passado após uma suposta traição de Piqué com Clara Chía.

O ex-casal tem ainda dois filhos em comum, Milán e Sasha.