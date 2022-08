Promessa cumprida: Pedro Fernandes leva família no maior cruzeiro do mundo

Pedro Fernandes e a família viajaram para Miami, nos Estados Unidos, onde embarcaram no maior cruzeiro do mundo.

Promessa cumprida: depois de já ter viajado no Symphony of The Seas, Pedro Fernandes voltou ao maior cruzeiro do mundo, agora acompanhado pela família.

“Em 2019 fiz esta viagem com a RFM. Os miúdos e a Rita viram as fotos e claro que fui obrigado a prometer que voltava com eles”, começou por escrever nas redes sociais, já em Miami, nos Estados Unidos.

“Pois as promessas são para cumprir. Hoje começa a verdadeira aventura a bordo do maior e melhor de todos os navios cruzeiro, o Symphony of the Seas!”, acrescentou.

“Para mim continua a ser um milagre como é que uma coisa tão grande consegue flutuar. Vou-vos mostrando tudo por aqui. Até já marinheiros!”

Antes de iniciar a viagem, o animador e apresentador ligou-se à Internet, por um motivo muito especial. “Primeira coisa que este indivíduo fez assim que entrou no maior navio cruzeiro do mundo? Ligou a Internet para ver o Sporting! Agora sim, podemos içar âncora. Mostro-vos tudo nos próximos dias”, prometeu.