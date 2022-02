Publicação de livro de Eduardo Madeira adiada devido à Covid-19

View this post on Instagram

Infelizmente, a situação que vivemos obrigou ao adiamento da publicação do meu novo livro, um projeto ao qual dediquei largos meses de trabalho, com o objetivo de vos fazer rir. O livro está pronto e chama-se “O Infame Dicionário Cómico de Língua Portuguesa”. Trata-se de um livro que pretende divertir, provocar, estimular o pensamento, bulir com os nervos, ofender e, no fundo, provocar uma reação mais ou menos forte em quem, inconsequentemente, decidir lê-la. Ora, como esta semana se vai assinalar o Dia Mundial do Livro, eu e a minha editora, a Contraponto, decidimos dar a todos os que estão interessados nesta obra a possibilidade de a reservarem desde já. Assim sendo, até 26 de abril o livro estará em pré-venda nas livrarias online Bertrand.pt, Wook.pt e Almedina.net. Também estará disponível para reserva em lojas de várias cidades (partilho a lista em comentário). Mal o mercado livreiro reabra e o livro seja publicado, recebê-lo-ão comodamente em vossas casas. @bertrandlivreiros @contrapontoeditores @couceirorui @ventura.anabela @showbees