Veja as imagens do quarto do bebé de Sara Matos e Pedro Teixeira

Sara Matos e Pedro Teixeira foram pais do pequeno Manuel em setembro do ano passado e desde então têm encantado os fãs com retratos do bebé.

O ator surpreendeu, esta terça-feira, 1 de fevereiro, os seguidores, no perfil de Instagram, ao mostrar todos os detalhes do quarto do filho.

“Antes da chegada do Manuel, quisemos preparar-lhe um cantinho cá em casa, para que sentisse o quão felizes e expectantes estávamos por recebê-lo”, começou por dizer.

“Imaginámos cada detalhe do quarto, pensámos tudo ao pormenor (…)”, acrescentou.

Na caixa de comentários foram vários os internautas que elogiaram o espaço. “Ai não aguento, que lindo”, “Quarto tão lindo” ou “Maravilhoso” são algumas das palavras escritas pelos seguidores.

Recorde-se que Pedro Teixeira também é pai de Maria, de 11 anos, fruto da relação que manteve com Cláudia Vieira.