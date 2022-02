Quim Barreiros preocupado com o pai: “Quer ir para o café”

Quim Barreiros admitiu que está preocupado com o pai devido a pandemia do coronavírus, explicando que este não está a lidar bem com o isolamento social.

O artista afirmou, em entrevista ao programa da RTP1 “Praça da Alegria”, esta terça-feira, que está a seguir as indicações para prevenção da Covid-19 longe do progenitor, de 101 anos, e sublinhou que “as pessoas de uma certa idade não têm consciência do que se está a passar”.

“O meu pai está na casinha dele. […] Esta situação é deprimente. Vejo o meu pai ao longe porque ele é uma pessoa de risco”, referiu.

“As pessoas de uma certa idade não têm muita consciência do que se está a passar. O meu pai quer fazer a vida normal, quer ir para o café, para a garagem”, destacou.

Sobre como Quim Barreiros está a lidar com a quarentena, o cantor revelou que não tem sido fácil. “Estou em casa, mas não é fácil porque eu estou casado há 45 anos e há uma semana é que eu sinto que estou casado”, brincou.