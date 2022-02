Ator Randall Park revela que foi vacinado contra a covid-19 em setembro do ano passado

Randall Park revelou que já tinha sido vacinado contra a covid-19 em setembro do ano passado. O ator fez parte de um primeiro ensaio da vacina.

O intérprete, de 46 anos, foi um dos convidados do programa “The Talk”, por video chamada. Durante a conversa, o artista norte-americano, de origem coreana, contou que já tinha levado a vacina.

“Em setembro do ano passado, eu estava ao telemóvel com o meu amigo e vosso Ken Jeong. Ele disse-me que estava a decorrer um ensaio da vacina e que estavam à procura de candidatos asiáticos”, recordou, esta sexta-feira, em conversa com a apresentadora Carrie Ann.

No momento, Randall Park não sabia se tinha sido vacinado, ou não. No entanto, o seu colega de profissão Ken Jeong ligou-lhe, mais tarde, a confirmar que tinha sido vacinado contra a covid-19.