Raquel Strada entra no “desafio da almofada”

A apresentadora da SIC Mulher é a mais recente cara conhecida a aderir ao “desafio da almofada” nas redes sociais. Em tempos de quarentena, nada como ser imaginativo.

Aparentemente despida e com apenas uma almofada a tapar-lhe o corpo? É mesmo Raquel Strada. A comunicadora alinhou no “pillowchallenge”, no qual muitas figuras públicas usam apenas este adereço.

https://www.instagram.com/p/B-qDVMUDuKe/

Em tempo de quarentena em casa, devido à Covid-19, a profissional do terceiro canal parece ter encontrado algo com que se entreter.

“Quando já estás farta de fazer máquinas de roupa e já percebeste que não vais sair de casa mesmo nas próximas semanas mais vale vestires aquilo que te faz feliz. A partir de agora só mudo de almofada ou de cinto”, brincou Raquel Strada no perfil de Instagram.

“Na minha opinião este desafio devia era ter o nome de: quem não tem cão caça com gato”, rematou.

LEIA TAMBÉM: