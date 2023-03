Reveladas as primeiras imagens de Daniela Ruah no novo programa

Daniela Ruah está de regresso a Portugal para um novo desafio. A atriz, que durante anos deu vida à agente especial Kensi em “NCIS Los Angeles”, prepara-se para assumir a condução de um programa.

“Os Traidores”, na SIC, é o novo desafio profissional da intérprete e a estação já divulgou as primeiras imagens de Daniela Ruah, de 39 anos, no novo projeto.

Foi através do perfil de Instagram oficial do canal três que um vídeo promocional foi publicado e que conta com a atriz e agora apresentadora como protagonista.

“Esqueça tudo o que já viu… O fenómeno em todo o mundo chega agora a Portugal! Um formato nunca antes visto com apresentação de Daniela Ruah, em grande estreia na SIC. Estratégia, mistério e aventura!”, lê-se na descrição do vídeo.

Na caixa de comentários foram vários os internautas que se mostraram entusiasmados com o programa e por ver Daniela Ruah na apresentação.