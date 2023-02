Ricardo Martins Pereira faz balanço da aventura como comentador em “A Ex-Periência”

Ricardo Martins Pereira fez o balanço da aventura como comentador no programa “A Ex-Periência”, da TVI, no qual esteve sete semanas.

“O autor do blogue O Arrumadinho” mostrou-se realizado com a sua participação no “reality show” da estação de Queluz de Baixo. O influenciador digital garantiu que manteve a sua identidade como comentador.

“Terminei ontem a minha participação como comentador n’A Ex-Periência’. Foram sete semanas desafiantes, com momentos divertidos, intensos, que me levaram por caminhos novos, que é sempre algo muito compensador para mim”, começou por escrever.

“O primeiro objetivo era o de ser um comentador com uma voz própria, uma identidade minha, sem procurar ser a cópia de ninguém. Pareceu-me evidente que existiam no painel diferentes perfis de comentadores, por isso, procurei levar ao programa um comentador que acrescentasse algo de diferente mas que fosse ao encontro daquilo que eu verdadeiramente sou”, frisou.

Pelo “feedback” que recebeu, o também empresário acredita que conseguiu atingir o objetivo traçado. “Disse sempre tudo o que pensava de forma livre e direta, tentei ser assertivo sem ser deselegante, não procurei polémicas nem quis fugir delas. Sobretudo, tive sempre a preocupação de acrescentar qualquer coisa de cada vez que falava”.

Ao fechar “este ciclo”, Ricardo Martins Pereira encontra-se de consciência “limpa” porque fez aquilo a que se propôs.

“O Arrumadinho” agradeceu à apresentadora do “Extra”, Marta Cardoso, à diretora de Entretenimento e Ficção, Cristina Ferreira, e aos colegas de comentários, Bruna Gomes, Pedro Crispim, Helena Isabel Patrício e Cinha Jardim, à companheira, Sara Veloso, e aos fãs.

“Por fim, uma palavra a todos os casais participantes. Espero, do fundo do coração, que todos encontrem o amor, e que tenham tirado desta experiência bons ensinamentos”, rematou.