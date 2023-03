Ricardo Martins Pereira, “O Arrumadinho”, voltou às Maldivas

Ricardo Martins Pereira, mais conhecido pelo “blogue” “O Arrumadinho”, voltou às Maldivas para uns dias de descanso.

Chegou ao paraíso: o comunicador e “blogger” Ricardo Martins Pereira, “O Arrumadinho”, já está nas Maldivas, onde regressa.

“Treze anos depois, voltei às Maldivas. Vim conhecer o resort @fushifaru, um verdadeiro paraíso para descansar, relaxar, parar, desligar, com uma forte componente de saúde, massagens, yoga, meditação, mas também com muita atividade desportiva (ténis, vólei de praia, stand up padel, mergulho, snorkeling). Por isso, nos próximos dias contem com posts daqueles que vos irão chamar-me nomes”, ironizou.

“Os dias passam rápido neste paraíso. Mesmo que se possa achar que numa ilha que se contorna em dez minutos pela praia não possa ter assim tanto que fazer”, acrescentou.

“A questão é que tudo perfeito. A água é quente e cristalina, a piscina é uma paisagem de filme, o spa é divinal, a comida é excelente, e depois há atividades aquáticas (kayak, stand up padel, waterski), cinema ao ar livre, karaoke, workshops de cocktails, plantação de corais, enfim, mil coisas para ocupar o tempo”.

“E depois há as pessoas. Neste resort as pessoas apresentam-se pelo nome e dão-se a conhecer. Partilham histórias de vida fascinantes, falam de como é viver e trabalhar o ano inteiro num resort, são simpáticas sem serem interesseiras, são humanas e cultas. Dá gosto. Este é para voltar”, rematou.