Ricardo Monteiro sofre acidente de mota e caso vai para tribunal

Ricardo Monteiro sofreu um acidente de mota causado, segundo o ator, pelo outro condutor que estaria a conduzir sob o efeito de álcool.

Foi através do Instagram que, no domingo, 19 de setembro, o intérprete contou ter sofrido um acidente mas que já está “quase recomposto”.

“O indivíduo que ao efetuar inversão de marcha colidiu com a minha moto estava sob efeito de álcool, com taxa elevada. Sobre essa causa do sinistro, espero agora o que o tribunal irá deliberar”, escreveu

O “sargento Rafael”, da trama “Bem me Quer”, da TVI, aproveitou ainda para deixar um agradecimento a todos os que o ajudaram.

“Caramba, não cabe em mim tanta sorte, amor e sei lá mais o quê, para poder lidar com tanta disponibilidade, amor, amizade. Obrigado Deus por todas as pessoas incríveis que cruzam o meu caminho!”, acrescentou